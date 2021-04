Sant’Angelo Di Brolo (Me): la Nebrosport riapre la stagione allo slalom di Novara

Dopo un anno turbolento la scuderia Nebrosport riapre la stagione con ottimismo allo slalom di Novara di Sicilia che si terrà domani, 1 maggio e domenica 2 maggio. Sarà la tappa inaugurale del campionato italiano. Organizzata dalla Top Competizion, la gara giungerà alla sua ventiseiesima edizione e vedrà scendere in pista tanti campioni. Tra loro ben 13 avranno i colori rossoblu del team santangiolese.

A rompere il ghiaccio a bordo di Peugeot 106 rally sarà il fedelissimo Francesco Di Stefano. Il torrese viene dalla vittoria di gruppo Racing Start quinta zona slalom ottenuta lo scorso dicembre allo slalom città di Sambatello.

Nella stessa classe e sempre a bordo di Peugeot 106 Rally, successivamente prenderà il via il giovane Mattia Tirintino. Il giovane driver sampietrino riparte dopo il podio dell’Under 23 conquistato allo slalom Torregrotta 2020.

Presenza confermata anche per Santo Fallo, alla guida della sempreverde Fiat 500 Sporting in classe RS Plus 1.150. L’alfiere pattese torna in gara dopo l’ultima apparizione al Rally Tindari del 2019 che lo vide trionfare nella rispettiva classe di appartenenza.

Ben tre portacolori a rappresentare la classe N1600 per la scuderia Nebrosport, dal santangiolese Andrea De Gregorio, passando per il sampietrino Gianfranco Starvagi e il pattese Nicola Midili. Tutti e tre cercheranno di dare spettacolo al volante delle loro rispettive Peugeot 106 Rally.

Duello appassionante targato Nebrosport anche in classe N2000 con Antonio Furnari ed Enrico Falsetti. Sarà una sfida al cronometro quella che vedrà la Clio Williams del novarese e la Clio Ragnotti del sampietrino come assolute protagoniste.

Immancabile a seguire la presenza di Benny Costasu 112 Abarth di classe S2. Dopo il quarto posto del Rally del Tirreno del 2020, il driver Nebrosport punterà a migliorarsi ulteriormente.

A quattro anni di distanza, torna a far urlare il motore della sua Fiat 127 di classe S4, sugli asfalti di Novara, il torrese Felice Imbesi. La sua ultima presenza in gara avvenne infatti allo Slalom Torregrotta 2017.

Risale invece all’edizione 2020 di Torregrotta l’ultimo slalom disputato da Andrea Adamo. Il portacolori librizzese, che allora arrivò secondoin classe S7, a bordo della sua fida R5 GT Turbo.

Ritorno gradito in casa Nebrosport anche quello di Salvatore Basile. Il driver milazzese sarà infatti presente in Classe E1 Ita 1400 al volante di Peugeot 205 Rally dopo lo slalom di Torregrotta della stagione 2018.

Chiude le partenze di Novara per il team santangiolese il driver Rosario Cassisi con la sua Fiat X1/9 in classe E2SH 2000. L’ultima prestazione del milazzese risale al Torregrotta 2020 dove conquistò la vittoria di classe.

Il programma prevede per sabato01maggio le verifiche sportive e tecniche, mentre domenica alle ore 9.00 partirà la prima delle tremanche cronometrate.