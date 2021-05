Milazzo (Me): il Majorana allestisce classi all’esterno

Quattro nuove aule all’istituto Ettore Majorana di Milazzo, nel messinese che si aggiungono alle 6 già realizzate lo scorso settembre. Si tratta di spazi dedicati alla didattica per garantire le lezioni in presenza per tutti gli alunni.

L’istituto mamertino ha predisposto la modalità didattica in presenza al 75% e, per la restante parte, l’erogazione tramite la didattica digitale integrata, utilizzando tutti gli ambienti del plesso di via Tre Monti già adeguatamente predisposti e precedentemente sottoposti a rimodulazione grazie ad efficaci interventi di edilizia leggera e aggiungendo delle aule esterne.

L’ampio cortile esterno è diventato spazio funzionale alla didattica grazie all’allestimento in una sua parte di 4 strutture, solide e sicure, in cui 4 delle 67 classi dell’istituto si alterneranno per lo svolgimento delle lezioni curriculari. Diventa parte integrante di un’esperienza già agita dalla scuola che aveva allestito nel cortile interno una tensostruttura dove il “niente banchi e niente cattedre” richiamava il principio dell’outdoor education.