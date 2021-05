Catania: orina sulla cocaina, arrestato insieme al complice evaso dai domiciliari

Due pregiudicato di Catania di 28 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa. Il più giovane deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il secondo per evasione.

L’indagine dei carabinieri li ha condotti a focalizzare la loro attenzione sul civico 18 di viale Grimaldi dove il continuo afflusso di acquirenti di droga non lasciava dubbi sull’attività di spaccio che vi si svolgeva all’interno.

I militari dell’Arma hanno seguito un acquirente che li ha condotti inconsapevolmente all’ottavo piano dello stabile. Qui lo spacciatore esercitava la sua attività illecita, protetto da un portone in ferro sul pianerottolo. Lui stava seduti dietro una scrivania sulla quale prendevano spazio la cocaina sfusa, il materiale per il confezionamento delle singole dosi, due bilancini di precisione e 165 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio ed un televisore che gli consentiva la visione dell’ingresso della palazzina per tutelarsi in caso dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nell’immobile c’era anche il 40enne che, invece di restare ai domiciliari nella sua abitazione, aveva pensato bene di prendersi un diversivo per evadere dalla monotonia. Lo spacciatore, preclusa ogni possibilità di fuga, in presenza dei carabinieri si è denudato urinando sul pavimento dove ha poi gettato la cocaina che era sul tavolo con l’obiettivo di disperderla e deteriorarla e cancellare così le fonti di prova a suo carico. L’uomo è stato bloccato dai militari che sono riusciti a recuperare i restanti 10 grammi di cocaina che sono valsi allo spacciatore gli arresti domiciliari.