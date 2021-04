Catania: spacciatori arrestati dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato il 42enne Gaetano Tomaselli e il 45enne Alessandro Cannizzaro. Entrambi i catanesi dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I carabinieri hanno disposto l’intensificazione dei relativi servizi di contrasto nei territori maggiormente afflitti dal problema. I militari hanno attuato nel pomeriggio una cinturazione del territorio dei quartieri di San Giovanni Galermo e Librino.

È in questo modo che in viale Nitta i carabinieri hanno sorpreso Tomaselli, bloccandolo proprio nell’atto di consegnare due dosi di marijuana ad un acquirente che poi è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di droga.

Cannizzaro è stato invece arrestato nella sua abitazione di via Capo Passero. Da tempo i militari avevano acquisito notizie concordanti che descrivevano l’uomo come un accanito spacciatore di cocaina e per questo hanno atteso il suo rientro a casa pazientemente.

Proprio mentre l’uomo stava aprendo il portone, i militari lo hanno fermato comunicandogli la necessità di effettuare una perquisizione che ha fornito da subito riscontro alle loro ipotesi. In uno sgabuzzino i carabinieri hanno trovato e sequestrato 18 involucri contenenti circa 300 grammi di cocaina nonché un altro incarto con 25 grammi di crack. Nel corso della successiva perquisizione sono saltati fuori il materiale utilizzato per procedere al taglio della cocaina, due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere al minuto.