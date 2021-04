Paternò (Ct): arrestato dai carabinieri un rapinatore seriale

Era diventato una vera e propria piaga per i supermercati di Paternò, nel catanese. I carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia hanno arrestato il 41enne Salvatore sambataro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania.

Già lo scorso 18 febbraio i militari avevano fermato l’uomo che nel corso dell’azione criminosa si era autonomamente ferito alla mano con il taglierino utilizzato per terrorizzare i presenti.

L’uomo, in particolare, era diventato una vera e propria piaga per i supermercati paternesi dei vicini paesi di Belpasso e Biancavilla e gli assalti, connotati dall’utilizzo di una pistola e di un ciclomotore Honda hanno connotato indiscutibilmente la sua responsabilià. Il rapinatore era sostanzialmente avvezzo ad utilizzare le casse degli esercizi commerciail depredati come veri e propri sportelli bancomat. Basti pensare che un supermercato di Biancavilla aveva subìto la sua sgradita visita gli scorsi 18 dicembre, 30 gennaio e 12 febbraio. In totale all’uomo sono contestate 5 rapine che avevano fruttato circa 4.000 euro.

I carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo in particolare per la circostanza concernente la ferita alla mano del malvivente che ha focalizzato l’attenzione degli investigatori nell’analisi dei filmati di videosorveglianza degli esercizi commerciali rapinati in seguito. Nel corso di una delle rapine messe a segno da Sambataro il 13 febbraio scorso, il responsabile del supermercato preso di mira lo aveva affrontato riuscendo a disarmarlo, ma non ad impedirne la fuga a piedi. In quell’occasione i militari avevano repertato la pistola utilizzata dal rapinatore, rivelatasi una pistola a salve del tappo rosso nonché avevano sequestrato lo scooter di provenienza furtiva che Sambataro aveva lasciato con il motore acceso per fuggire dopo il colpo.