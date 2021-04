Musica: Giovanna D’Angi e Luca Madonia si lanciano “senza paracadute”

“Senza paracadute” è il nuovo singolo di Giovanna D’Angi cantato in coppia con Luca Madonia. La canzone è stata scritta e prodotta da Raffaele Andrea Viscuso, edita dalla Senza Dubbi srl di Modena e distribuita da Belive. Senza paracadute è anche la “title track” dell’omonimo disco uscito nel 2019 dal quale sono stati estratti i singoli: “Ogni giorno”, “Anima libera” e “Un amore senza fine”, quest’ultima realizzata dallo stesso Viscuso insieme a Mauro Lusini, conosciuto per essere il compositore di “C’era un ragazzo che come me…” celebre brano portato al successo da Gianni Morandi.

Senza paracadute è un invito a credere in sé e nei propri sogni! All’interno della canzone, infatti, l’autore menziona una celebre frase del poeta e drammaturgo tedesco Goethe: “Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia”

Il featuring di Luca Madonia, cantautore elitario ex Denovo, impreziosisce un brano ricco di spunti di riflessione nonostante sia, musicalmente, orecchiabile e godibilissimo

Nonostante i tuoi innumerevoli successi nell’ambito del Musical, sei ritornata e alla grande nel mercato discografico. Raccontaci questi ultimi anni.

La performer di Musical e la cantante sono due professioni vicine e contemporaneamente distanti. Adoro entrambe e cerco da sempre di farle coesistere nella mia vita professionale

Ho iniziato a cantare all’età di 3 anni, nel 2005 Sanremo, poi 15 anni di Musical insieme a tanti artisti, Michelle Hunziker, Paolo Ruffini, Iva Zanicchi, Gabriele Cirilli, Bianca Atzei e sicuramente mi scordo molti altri grandi artisti!! Adesso questa nuova bellissima avventura del nuovo disco che mi sta dando tantissime soddisfazioni.

Ci sono state delle persone che consideri “fondamentali” nel tuo percorso professionale?

Se la musica è diventata il mio lavoro è avvenuto anche perché ho incontrato ed avuto accanto dei grandi professionisti. Nel campo del Musical devo ringraziare coloro che mi hanno scelta e che mi hanno fatta crescere, gli artisti eccezionali con i quali ho condiviso il palco e da cui ho potuto apprendere tanto ma negli ultimi anni c’è stata una persona che voglio ringraziare particolarmente per la professionalità e l’abnegazione che ha avuto: Raffaele Viscuso. Raffaele è anche l’autore ed il produttore artistico di tutto l’album. Ha sempre creduto in me, anche quando io ho avuto qualche momento di sconforto, si è occupato di tutta la parte organizzativa ed ha trovato il giusto editore discografico per il nostro progetto. Lui è sempre stato lì, pronto a buttare il cuore oltre l’ostacolo, pronto a lanciarsi con me, senza paracadute!! Il brano nasce proprio da questa nostra stupenda esperienza lavorativa

Parlaci allora di “Senza paracadute”

Il messaggio principale è quello di non arrendersi mai!! Inseguire sempre i propri sogni anche a costo di andare contro corrente! Non esiste l’impossibile, è un limite che ci poniamo noi e che la società spesso ci impone indirettamente! Se credi fortemente in qualcosa, se ti applichi costantemente per raggiungerla, puoi arrivare all’obiettivo! Nel testo viene usata una metafora appunto; ci buttiamo senza paracadute ma non cadiamo, perché i sogni mettono le ali!!!

Raccontaci qualcosa del duetto con Luca Madonia

Anche questo un regalo di Raffaele … E devo dire un regalo Bellissimo! Da ragazzina ascoltavo i Denovo, dopo che si sono sciolti ho continuato a seguire sia Mario Venuti che Luca Madonia e sono innamorata di alcune canzoni che reputo stupende. Quando ho saputo del duetto ovviamente è stata un’emozione fortissima! La soddisfazione più grande è stata nel sentire il brano finito con le nostre due voci che, a mio avviso, si sposano perfettamente! È stato piacevole anche stare insieme durante le riprese del videoclip, Luca è una persona meravigliosa, un grande artista, gentile e professionale.

E a proposito del videoclip, c’è qualche ospite d’eccezione…

Sono sicuramente ospiti d’eccezione ma per me sono soprattutto amici! Con alcuni ci conoscevamo da anni, con altri ci siamo conosciuti sul set ma abbiamo legato immediatamente! C’era un grande entusiasmo!! Li saluto tutti e li ringrazio pubblicamente: Salvo La Rosa, il presentatore che non ha bisogno di presentazioni, Enrico Sortino attore e performer di Musical, la bellissima e simpaticissima Diana Caruso e Bruno Torrisi, che dopo Rosy Abbate, Distretto di Polizia, Montalbano e tante altre cose realizzate per TV e teatro, ha impreziosito ancora di più questo videoclip. Sono grata a tutti loro e a Gianluca Scalia che ha realizzato e prodotto con Davia questo magnifico lavoro.

Vi invito a vederlo e soprattutto a lanciarvi SENZA PARACADUTE!!!

LINK AL VIDEOCLIP https://www.youtube.com/watch?v=IlAXYf-6gdc