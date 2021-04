Acireale (Ct): aveva nascosto la droga nel giocattolo del figlio, arrestato

Aveva trovato il nascondiglio perfetto per la droga: un piccolo dinosauro in plastica con cui giocava il figlio. È successo ad Acireale, nel catanese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo che si trovava ai domiciliari dal novembre del 2019.

All’epoca i carabinieri lo aveva beccato mentre con un complice nascondeva della cocaina in una cavità muraria in via Laracio ad Acireale. Adesso i carabinieri a seguito di una perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato una decina di grammi tra cocaina e marijuana già suddivisi in dosi nonché 40 euro in contanti e del materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in vendita. Per lui sono stati disposti di nuovo gli arresti domiciliari.