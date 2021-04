Catania: non si rassegna alla fine della relazione, fidanzato violento in manette

Non si rassegnava alla fine della loro relazione sentimentale e si è presentato fuori dalla porta di casa della ex all’ora di pranzo, cercando con insistenza di entrare in casa. Gli agenti della volante lo hanno individuato e bloccato. L’uomo era noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua residenza in un’altra zona della città.

La vittima ha riferito agli agenti che da circa 6 mesi aveva interrotto la relazione sentimentale con l’uomo per i suoi atteggiamenti possessivi, ossessivi e minacciosi nei confronti della donna. Inoltre ha aggiunto che già in altre occasioni si era presentato fuori dalla sua porta assumendo toni aggressivi e che poco prima aveva tentato di entrare in casa colpendo violentemente il portone d’ingresso al punto da danneggiarlo.

L’uomo, 36 anni, anche in presenza dei poliziotti ha continuato a minacciare l’ex fidanzata. Alla luce di quanto accaduto veniva arrestato per evasione, minacce e violazione di domicilio. Su disposizione del pm di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.