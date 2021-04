Gravina (Ct): celebrazione matrimoni, approvato il nuovo regolamento comunale

A Gravina di Catania è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni. Lo rendono noto il sindaco Massimiliano Giammusso e l’assessore con delega allo Stato civile, Salvo Santonocito.

Lo scorso 9 marzo è stato approvato il nuovo regolamento comnunale per la celebrazione dei matrimoni. “L’obiettivo – afferma il sindaco – è quello di incentivare, grazie alla riduzione delle tariffe, la celebrazione dei matrimoni nei luoghi e negli spazi pubblici del nostro comune. La nostra amministrazione sta già lavorando alle procedure per il ripristino del muro di contenimento di sala delle arti che potrà tornare così ad essere utilizzata. L’ufficio lavori pubblici ha già affidato gli incarichi professionali, sia per la progettazione e la direzinoe lavori che per le indagini di stabilità strutturale e geologica.

Anche il parco Borsellino, con l’area della Madonnina, potrà essere dedicato alle celebrazioni, con il vantaggio, essendo all’aperto, di poter garantire maggiori condizioni di sicurezza anti contagio. La misura vuole anche essere un segnale di attenzione nei confronti di tutte le attività economiche che ruotano attorno al mondo dei matrimoni – continua Giammusso – a Gravina ci sono tanti operatori che rappresentano un’eccellenza del settore. Tra le novità fortemente volute da quest’amministrazione c’è la rifunzionalizzazione e il rilancio del vecchio municipio di via Etnea, struttura che può ospitare anche eventi pubblici e culturali, fino a poco tempo fa sede di uffici comunali.

In questo caso l’amministrazione ha deciso di restituire alla comunità un edificio di valore storico che è stato già oggetto di interventi dell’amministrazione, come l’installazione della nuova illuminazione”.

“Ringrazio il XII servizio e in particolare il responsabile dottor Luigi Scebba per il lavoro svolto – ha commentato l’assessore Santonocito – con questo nuovo regolamento poniamo le basi per favorire una ripresa delle celebrazioni nel nostro Comune”.

“Ancora un volta – ha concluso il sindaco – desidero ringraziare il Consiglio comunale presieduto da Claudio Nicolosi e la III Commissione presieduta dalla consigliera Teresa Campanile”.