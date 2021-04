Viagrande (Ct): arrestato spacciatore incensurato con la cocaina nel giubbotto

Aveva la cocaina nel giubbotto. Lui, spacciatore incensurato, è stato arrestato dai carabinieri a Viagrande, nel catanese. Si tratta di un giovane di 37enne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di verificare che l’uomo forniva sostanze stupefacenti a consumatori di droga locali e dei paesini circostanti.

Le indagini hanno portato i carabinieri ad iniziare una attività di avvistamento che ha dato i suoi frutti nella tarda serata di ieri quando è stato visto fermo all’interno di una Renault Clio di fronte al chiosco per la vendita di bibite di proprietà dell’ex moglie nei pressi del campo sportivo e hanno deciso di procedere al suo controllo. L’uomo non è stato in grado di fornire plausibili domande dei militari, evidenziando un forte imbarazzo che li ha indotti ad effettuare un controllo più approfondito ed una perquisizione veicolare e personale.

L’uomo, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente 11 grammi di cocaina, mentre, nella tasca del giubbotto, i carabinieri hanno trovato 265 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche al chiosco dell’ex consorte di quest’ultimo il cui cancello d’ingresso risultava aperto. Anche in questo caso la ricerca ha dato i suoi frutti in quanto, all’interno del locale, i militari hanno trovato un altro involucro contenente ulteriori 2,10 grammi di cocaina, un cucchiaino sporco della stessa sostanza stupefacente, due bilancini di precisinoe, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto e una cartuccia per pistola calibro 6,35.