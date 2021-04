Fiumefreddo di Sicilia (Ct): aveva rubato un’auto a Giarre, arrestato

A Fiumefreddo di Sicilia, nel catanese, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il 21enne Salvatore Tabuso di Mascali per furto aggravato e guida senza patente con recidiva.

Il giovane aveva forzato la portiera e il cilindretto di accensione di una Fiat Panda parcheggiata da una donna nel centro di Giarre. Pensando di averla fatta franca, si è posto sull statale 114 in direzione di Messina quando, al’altezza del comune di Fiumefreddo di Sicilia, è stato intercettato dai militari di pattuglia che riconoscendolo per pregressi in materia di reati contro il patrimonio e perché sprovvisto di patente, perché mai conseguita, lo hanno inseguito e bloccato in via Amendola.

L’auto è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato relegato ai domiciliari.