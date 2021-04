Ragusa: operazione antidroga, 2 arresti

Due soggetti sono stati arrestati a Ragusa dagli agenti della polizia di Stato impegnati in un’operazione antidroga. Ieri mattina a Vittoria, con l’ausilio di unità cinofile della questura di Catania, gli agenti hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti.

In particolare, si procedeva alla perquisizione locale dell’abitazione di F.G.M., 24 anni, noto alle forze dell’ordine. Non appena gli agenti stavano per accedere all’interno dell’appartamento, altro personale posizionato alle spalle dello stabile ha notato un altro soggetto che, dopo essersi affacciato al balcone, lanciava un borsello nel giardino attiguo.

Il borsello è stato recuperato e all’interno dello stesso sono stati trovati diversi involucri in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 300 grammi, un coltello a serramanico, materiale idoneo per il confezionamento e 95 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’uomo è stato condotto ai domiciliari, su disposizione della magistratura prontamente informata.

Ieri pomeriggio, poi, agenti della squadra mobile di Ragusa hanno controllato un’auto sulla strada che da Vittoria conduce a Scoglitti. Il conducente, non appena fermato, si motrava particolarmente nervoso e per questo gli agenti hanno deciso di intervenire e di controllare il mezzo. Il controllo ha permesso di trovare diversi involucri di droga di diverso tipo per complessivi 600 grammi nonché 610 euro in contanti sudddiisa in banconote di diverso taglio.

La perquisizione è stata estesa poi anche all’abitazione del soggetto fermato. Qui è stato trovato il materiale idoneo per il confezionamento della droga e due bilancini di precisione, nonché due agende in cui erano riportati diversi nomi di soggetti con accanto delle cifre di verosimili acquirenti di stupefacente. Il 39enne S.N., con precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato e condotto al carcere di Ragusa.