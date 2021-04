Catania: spacciatore consegnava droga a domicilio

Agenti della polizia di Stato hanno arrestato un pregiudicato di 34 anni per aver consegnato a domicilio della cocaina. A casa gli agenti hanno trovato altra droga e i pizzini con i nomi dei clienti. Il giovane dovrà rispondere i detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Ieri pomeriggio, in seguito ad alcune informazioni che segnalavano la frenetica attività di uno spacciatore a domicilio, i Falchi hanno predisposto un servizio di appostamento nel quartiere di Ognina.

Un soggetto a bordo di una Fiat Panda era solito effettuare delle consegne a domicilio di cocaina nel centro della città etnea ad insospettabili acquirenti. Dopo pochi minuti le pattuglie della polizia hanno individuato l’auto in questione e l’hanno fermata nei pressi di piazza Europa per controllarla. Il conducente, un pregiudicato con precedenti specifici, capendo di essere stato scoperto, ha ammesso di trasportare, in un nascondiglio creato appositamente sotto il cruscotto, della droga. Nel posto indicato, in effetti, sono state trovate 40 dosi di cocaina suddivise in diverse prezzature in base al prezzo di vendita.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato altri 10 grammi di cocaina in pietra per un totale di 35 grammi, diverse pillole utilizzate per tagliare la droga, materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi e oltre 10.000 euro in contanti. Trovati anche “pizzini” riconducibili all’attività illecita e contenenti i nomi dei presunti acquirenti e le cifre relative alla compravendita della cocaina.

Lo spacciatore è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida di fronte al Gip.