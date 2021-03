Capo d’Orlando (Me): domani saranno consegnati tre riconoscimenti

Domani, mercoledì 31 marzo 2021, a Capo d’Orlando, nel messinese, saranno consegnati riconoscimenti pubblici per il carabiniere in congedo che ritrovò i resti di Gioele Mondello e per due esponenti delle forze dell’ordine protagonisti di un salvataggio in mare. Un riconoscimento pubblico per i brigadiere capo dei carabinieri in congedo, Guseppe Di Bello, che lo scorso agosto 2020 ritrovò nelle campagne di Caronia i resti del povere Gioele Mondello, il bambino di pochi anni scomparso con la madre Viviana Parisi e ritrovato morto, così come la donna.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà mercoledì 31 marzo alle 18.30 nell’aula consiliare Falcone e Borsellino. Nel corso dell’evento saranno anche consegnati riconoscimenti ai due esponenti delle forze dell’ordine che si sono distinti per generosità e abnegazione. Si tratta di: Enrico Princiotta, sovrintendente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio al commissariato di Sant’Agata di Militello e Rosario Lupica Cristo, appuntato scelto dei carabinieri, in servizio alla stazione dei carabinieri di Mistretta.

I due, nel mese di luglio scorso, si erano resi protagonisti di un salvataggio in mare a Capo d’Orlando di 4 ragazzi che si trovavano in grave difficoltà dopo che la loro imbarcazione si era ribaltata.