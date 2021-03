Randazzo (Ct): Al-Cantàra omaggia Mariella Lo Giudice

È dedicata all’attrice Mariella Lo Giudice, nel decimo anniversario della morte, la nuova rubrica #pilloledipoesia dell’azienda vinicola Al-Cantàra di Pucci Giuffrida. Partenza domani, 27 marzo, in occasione della giornata mondiale del teatro con un video a settimana che verrà condiviso ogni sabato sulla pagina ufficiale di Facebook.

Si tratta di piccoli frammenti di un evento del maggio 2008, la presentazione della cantina di Randazzo con la prima produzione di Etna Doc, che ha visto la partecipazione degli attori Mariella Lo Giudice e Pippo Pattavina e del musicista Alfio Antico in una performance registrata integralmente.

Di scena, in brevi pillole-video, i versi della “Centona” del poeta Nino Martoglio, brani in lingua siciliana cui si ispirano i vini di Al-Cantàra come ‘O Scuru ‘o scuru (Etna Rosso DOC) e Luci Luci (Etna Bianco DOC), presentati in quell’occasione nell’Auditorium del Monastero dei Benedettini a Catania. Dopo il ciclo dedicato a Mariella, saranno condivisi i video con Pattavina e quello con Alfio Antico.

“Abbiamo voluto ricordare Mariella – commenta Pucci Giuffrida – della quale come tutti conserviamo un ricordo luminoso e dolcissimo, con i versi di Martoglio che per Al-Cantàra rappresentano l’ispirazione di tutto il progetto creativo, dalla vigna alla cantina, per i nostri vini dell’Etna, le nostre “poesie da bere”. Un omaggio al suo carisma, al suo grande talento nella speranza di tornare presto a teatro, ai concerti, al cinema e pure in cantina, recuperando quella socialità e quella condivisione della bellezza che per adesso viviamo solo in video e a distanza”.

Le “pillole di poesia” interpretate da Mariella Lo Giudice, Pippo Pattavina e Alfio Antico saranno condivise da Al-Cantàra ogni sabato sulla propria pagina Facebook.