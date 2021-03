Catania: porto di armi, uomo denunciato

Un uomo di 46 anni è stato denunciato a Catania dagli agenti delle volanti per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato dagli agenti intorno all’una di mattina mentre percorreva a forte velocità via Plebiscito a bordo della sua auto.

Il soggetto, con numerosi precedenti penali, è stato trovato in possesso di un coltello lundo 10 centimetri nascosto in un borsello ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. È stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione delle prescrizioni in quanto circolava fuori dal proprio comune di residenza e in orario non consentito.

Oggi gil agenti hanno anche denunciato in stato di libertà un 21enne. L’uomo, intorno alle 4 del mattino, percorreva via Garibaldi nella corsia riservata ai mezzi di soccorso e continuava la sua marcia tentando di far perdere le proprie tracce. Gli operatori dopo un inseguimento sono riusciti a bloccare il giovane in piazza San Cristoforo. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per la violazione delle prescrizioni volte al contenimento del rischio epidemiologico in quanto circolava in orario non consentito senza un valido motivo.