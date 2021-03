Caltanissetta: controlli di polizia, 80 sanzioni

Agenti della polizia di Stato di Caltanissetta hanno sanzionato 80 persone e controllato più di 100 veicoli nell’ambito dell’operazione Roadpol Seatbelt, disposta dal ministero dell’interno.

Lo scopo della campagna è quello di ridurre il numero di vittime della strada e di incidenti stradali, in adesione al piano d’azione europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in specifiche aree strategiche. Le pattuglie della stradale a Caltanissetta hanno sanzionato 80 persone per diverse carenze. In particolare per: mancato utilizzo di cinture di sicurezza, mancato rinnovo dell’assicurazione auto, mancanza di documenti di guida al seguito.