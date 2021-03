San Giovanni Galermo (Ct): cimitero, l’allarme del comitato Romolo Murri

Il comitato Romolo Murri lancia l’allarme sul cimitero di San Giovanni Galermo a Catania. Un luogo dove la gente recita una preghiera davanti alle tombe dei propri cari e che oggi si trova in condizioni indecorose.

Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede all’amministrazione comunale di intervenire per evitare il perpetrare dello stato di abbandonare di un luogo che oggi è al centro delle segnalazioni di moltissimi cittadini.

“Bisogna fare quel salto di qualità definitivo per evitare che il secondo cimitero di Catania – scrive il comitato – faccia questa fine: il guano dei piccioni è dappertutto per quello che ora appare come un bagno per i volatili. A questo bisogna aggiungere la necessità di allargare il cimitero per adattarlo alle esigenze di un quartiere in continua espansione”.