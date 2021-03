Catania: Cardello chiede sicurezza in piazza dei Magazzini

A Catania piazza dei Magazzini dovrebbe essere uno spazio di aggregazione, ma in realtà si presenta come un insieme di alloggi fatti con materiali di ogni tipo che ospitano alcuni senza tetto. Uomini e donne che vivono in condizioni di estrema precarietà e che, al contrario, dovrebbero essere aiutati per avere un’esistenza migliore e più sicura di quella attuale.

La denuncia arriva dal presidente del comitato Catania nostra, Andrea Cardello, che dice: “molti imprenditori, seppur in una situazione di estrema emergenza come quella attuale, sono pronti ad investire su piazza dei Magazzini per renderla un posto migliore e uno spazio da mettere a disposizione di tutto il quartiere.

Ad oggi – prosegue Cardello – le attività commerciali presenti, nonostante abbiano già pagato il suolo pubblico, non possono fare nulla perché l’area è un’enorme pattumiera con bagni a cielo aperto e baracche malmesse che aumentano il senso di degrado e di abbandono del territorio.

Non solo, con il freddo, tra cucine di fortuna e stufe improvvisate, il rischio di un possibile incendio è più vivo che mai. L’assessore all’ecologia, Fabio Cantarella – prosegue Cardello – ha fatto partire l’iter per la procedura di sgombero dei rifiuti presenti in un’area a pochi passi da piazza Federico di Svevia che va assolutamente recuperata”.