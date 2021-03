Messina: affidati lavori urgenti per gli impianti elettrici di istituti superiori

Dalla città metropolitana di Messina sono stati affiati lavori urgenti per gli impianti elettrici degli istituti scolastici Merendino e Piccolo di Capo d’Orlando e per l’istituto alberghiero di Brolo, nel messinese. L’importo complessivo dei lavori è di quasi 22 mila euro.

I lavori sono stati affidati alla ditta 2G Costruzioni srl di Messina per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Gli interventi interesseranno due edifici di proprietà della città metropolitana di Messina, queli di Capo d’Orlando e l’immobile in concessione dal comune di Brolo utilizzato per ospitare l’alberghiero.

Nella sede dell’istituto Merendino di Capo d’Orlando saranno eseguiti lavori di messa a norma di una porzione dell’impianto elettrico esistente, la realizzazione di una nuova linea elettrica e l’installazione dei corpi illuminanti nei locali ex spogliatoi per renderli fruibili, oltre alla realizzazione di un nuovo quadro elettrico e la linea di distribuzione nel locale caldaia.

Per quanto riguarda invece la sede centrale del liceo scientifico Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, l’intervento riguarderà il rifacimento della linea elettrica e del quadro elettrico nel locale caldaia.

Infine, nell’istituto alberghiero di Brolo saranno sostituite alcune parti delle linee elettriche e di alcune prese, nonché la sostituzione degli aspiratori posti nei servizi igienici. La relazione tecnica è stata redatta dal geometra Nicolò Anna. Responsabile unico del procedimento è Antonino Miceli, responsabile del servizio edilizia metropolitana della IV direzione servizi tecnici generali della città metropolitana di Messina.