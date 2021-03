Catania: telecamere e cane da guardia per proteggere la droga, un arresto

Finestre blindate, telecamere di sicurezza e un cane per “proteggere” la cocaina che aveva in casa sottovuoto. Lo scoprono gli agenti della squadra mobile di Catania che arrestano il pregiudicato P.G., 47 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Ieri mattina gli agenti della squadra Falchi hanno predisposto un servizio di appostamento nel quartiere di San Leone. Gli accertamenti permettono di individuare un’abitazione quale possibile base di spaccio di grosse quantità di cocaina. Le successive verifiche hanno individuato nell’arrestato, già coinvolto in molteplici operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti quale proprietario dell’abitazione.

I primi sopraluoghi evidenziano come lo stabile sia stato adibito ad hoc per essere inaccessibile con le finestre protette da blindature in ferro, videocamere di sicurezza ad ogni angolo e un cane di grossa taglia. Gli agenti aspettano pazientemente l’uscita del proprietario da casa per sorprenderlo lontano dal proprio appartamento.

Una strategia che dà esito positivo in quanto il pregiudicato, dopo un breve pedinamento, viene fermato e controllato in centro città. L’insofferenza dell’uomo al controllo permette di capire che i sospetti sono fondati. A seguito di una perquisizione domiciliare con le chiavi in possesso dell’uomo, sono stati trovati 100 grammi di cocaina in pietra confezionata sottovuoto, insieme a materiale per pesatura e confezionamento dello stupefacente e qualche centinaio di euro in contanti. P.G. è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.