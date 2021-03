Catania: su Youpol segnalata una bisca clandestina

Una bisca clandestina è stata segnalata su Youpol agli agenti del commissariato San Cristoforo. I poliziotti hanno posto fine ai giochi. Nel tardo pomeriggio dello scorso 17 marzo è stata proprio la preziosa segnalazione giunta alla app della polizia di Stato e ha permesso agli agenti del commissariato San Cristoforo e al personale della squadra amministrativa del commissariato centrale di individuare una bisca clandestina al piano terra di via Plebiscito.

Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale dove sono stati sorpresi numerosi avventori, alcuni dei quali intenti a giocare a carte e altri impegnati ai 7 video poker installati nel locale.

L’azione è stata documentata dal personale della polizia scientifica, anche con rilevazioni filmate e fotografiche. I tecnici dell’Enel, nella circostanza, hanno anche riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica. A seguito dell’intervento i due promotori sono stati denunciati per il reato di organizzazione di gioco d’azzaro e furto di energia elettrica, in concorso tra loro.

Gil 11 avventori sono stati denunciati per partecipazione al gioco d’azzardo. Sono state riscontrate anche gravi violazioni di natura amministrativa per la totale mancanza di licenza per l’assenza di collegamento dei video poker all’AAMS ed altro, tra cui l’illecita installazione e messa in funzione di apparecchi privi di nulla osta e manipolati per consentire giochi di tipo proibito nonché l’assenza degli avvisi sul rischio di dipedenza per un totale di 170 mila euro.