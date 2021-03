Catania: ladri di marmitte all’opera, denunciati dalla polizia

Agenti della polizia di Stato a Catania denunciano ladri di marmitte sorpresi a trafficare con grimaldelli e serrature. I ladri sono sdraiati sotto le auto, armati di chiavi inglesi e attrezzi. Un fenomeno, questo, recentemente registrato con una certa frequenza dagli agenti della questura i Catania. le vetture più gettonate sono quelle di piccola cilindrata, magari non più nuovissime.

Gli agenti continuano a vigilare e a tenere ben presenti le novità in tal senso. Quindi la massima attenzione a tutte le situazioni che possano segnalare un evento predatorio. A farne le spese i due catanesi: un pregiudicato di 27 anni e un uomo di 40 anni che sono indagati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I due sono sorpresi dagli agenti mentre in pieno giorno tentano di asportare la marmitta da una Opel Corsa parcheggiata in una strada vicina all’ospedale Garibaldi centro. Immediatamente i due vengono bloccati e controllati. All’interno dell’auto usata per il tentativo di furto vengono rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso che finiscono sotto sequestro.

Nella rete degli agenti delle volanti anche un pregiudicato sottoposto ad avviso orale e Daspo, 29 anni, denunciato per etenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è bloccato in zona Librino, trovato in possesso di quattro dosi di marijuana del peso di 3,10 grammi e di 15 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.