San Piero Patti (Me): reddito di cittadinanza, attivati nuovi progetti

Nuovi progetti per i percettori del reddito di cittadinanza a San Piero Patti, nel messinese. E’ il sindaco Salvino Fiore a comunicarlo. I progetti si uniscono a quelli precedentemente approvati nel mese di novembre scorso.

Nell’ambito dei Patti per i lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari RDC saranno tenuti a partecipare ai progetti utili alla collettività nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 ore. Fra i progetti: l’amico della porta accanto che ha come finalità quella di fornire un sostegno alle categorie fragili, attraverso un servizio di ascolto telefonico, informazione e disbrigo pratiche; pulizia uffici e spazi comunali; supporto all’ufficio tecnico e a quello tributi e, infine, il progetto bimbi al sicuro.

Il comune di San Piero Patti ad oggi è uno dei primi comuni siciliani ad aver avviato tali progetti ed è preso come modello per stabilire il metodo operativo replicabile poi da altre amministrazioni.

I progetti permetteranno di mettere a frutto le energie e le comptenze dei percettori del reddito di cittadinanza e rispondere nello stesso tempo ai bisogni e alle esigenze della comunità.