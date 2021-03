Messina: cocaina, un arresto della polizia

La droga la teneva in casa in involucri in cellophane e nascosta in un calzino tra la biancheria nell’armadio. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato di Messina che hanno arrestato un giovane di 27 anni.

L’uomo ieri sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato con in camera un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. La cocaina, 50 grammi, è stata sequestrata insieme a 1.645 euro ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.