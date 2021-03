Catania: incendio all’ex scuola Brancati, l’allarme del comitato Murri

È stato lanciato dal comitato Romolo Murri i Catania, l’allarme per l’incendio divampato ieri sera davanti all’ex scuola Brancati di viale Grimaldi. Una naturale conseguenza di anni di continuo abbandono.

Un rogo alimentato probabilmente da materiale infiammabile che ogni giorno viene scaricato in modo indisturbato a pochi passi dall’asse attrezzato. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede alle istituzioni competenti interventi definitivi di recupero.

“Parlare di una vasta zona, nel quartiere Librino – scrive Parisi – in mano alla microcriminalità, appare quasi scontato, ma il rischio è che qui gli incendi possano ripetersi ancora nei prossimi giorni con enorme rischio per l’incolumità della gente che vive nei palazzi circostanti.

Perché allora nessuno interviene per mettere fine a tutto questo? Se l’ex scuola Brancati deve servire solo per essere daneggiata, vandalizzata o trasformata in una enorme pattumiera, tanto vale demolirla e, a suo posto, farci qualcosa di molto più utile per il quartiere di Librino e per il resto della città.

La verità è che questa scuola, con il suo campetto e la sua palestra, potrebbe diventare un luogo di aggregazione dalle grandi potenzialità – conclude Parisi – Se non si comincia ad agire adesso però il risultato sarà sempre lo scarico di altre tonnellate di rifiuti e lo scoppio di altri incendi che causeranno altri pericoli alla gente.