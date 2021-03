Catania: giochi illegali, chiusa una sala giochi

A catania una sala giochi è stata sanzionata e chiusa per giochi illegali e violazione delle norme attuali. Agenti della divisione di polizia amministrativa della questura ieri mattina sono intervenuti in via Plaja per gli opportuni accertamenti.

Una volta sul posto, gli agenti hanno riscontrato l’effettiva presenza di una sala giochi al cui interno si trovavano tre apparecchi videoterminali del tipo “Totem” idonei a consentire il gioco con vincite in denaro.

Tutte le apparecchiature non sono risultate rispondenti alle caratteristiche di legge. Al titolare sono state comminate tre sanzioni amministrative per un valore di 30.000 euro complessivi. Le apparecchiature irregolari, invece, sono state sequestrate.