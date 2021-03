Ragusa: nasce Confeuropa, presieduta da Salvatore Firullo

È Salvatore Firullo il presidente della neonata Confeuropa Ragusa che è stata costituita ieri alla presenza del presidente nazionale e regionale, Giuseppe Alizzio.

Dopo l’introduzione del neo presidente di Confeuropa Ragusa, Salvatore Firullo e la presentazione del console onorario della Turchia in Sicilia, Domenico Romeo, il quale è stato insignito della carica di presidente onorario, sono stati presenti tutti i consiglieri nelle persone di Giorgio Aprile, vice presidente; Simona Di Stefano, segretaria generale nonché i consiglieri Giuseppe Cocuzzella, Rosa Maria Terranova, Rosario Gerratana, Carmelo Fonte e Carmelo Criscione.

Il presidente nazionale di Confeuropa imprese, Giuseppe Alizzio, dopo aver portato i saluti sia del consiglio nazionale che di quello regionale, si è complimentato con il presidente e il direttivo per l’alta professionalità dei componenti della squadra messa in campo e ha manifestato tutto il suo compiacimento per essere presente e tenere a battesimo la Confeuropa territoriale di Ragusa, un territorio in cui sono presenti tante eccellenze sia nel settore agroalimentare che in quello turistico che sono i settori trainanti del pil regionale.

Il presidente Alizzio si è poi soffermato sulla situazione attuale e sul sistema economico che è sofferente da un anno ormai ma ha puntualizzato che la situazione economica in Sicilia anche prima dell’emergenza era incancrenita.

Presto ci sarà la ripartenza e quindi andando a costituire Confeuropa Ragusa sono state gettate le basi per essere protagonisti e pronti alla ripartenza, vicino alle aziende che avranno bisogno della professionalità, dell’aiuto, dando tutto il supporto che sarà necessario per lo sviluppo territoriale e per proiettarli nei mercati internazionali.

Confeuropa rappresenta le esigenze e le potenzialità delle imprese associate attraverso un’assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale. Confeuropa svolge una costante azione di indirizzo strategico per le attività che le imprese siciliane e nella fattispecie del territorio del ragusano vorranno svolgere all’estero, a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy e del Sistema Italia.

Turismo, cultura, filiera enogastronomica, sono solo alcuni degli ambiti sui quali Confeuropa Ragusa dovrà puntare i riflettori, sfruttando strategie di marketing mirate.

Precedente 1 di 4 Successivo

“Siamo convinti – ha concluso il presidente regionale nonché nazionale, Giuseppe Alizzio – che il turismo culturale, enogsastronoico e sostenibile sia la chiave vincente, ma occorre cambiare passo, è necessario diversificare le offerte, proporre idee nuove capaci di soddisfare determinate nicchie di mercato, diventa pertanto importante saper promuovere quanto di buono ha da offrire un territorio, dalla cultura al turismo, dal fashion all’agroalimentare.

Infine, Alizzio rivolge un appello al nuovo direttivo esortandolo ad inserire e formare un gruppo di lavoro basato sui giovani: la valorizzazione e la rinascita di questo splendido territorio, che è la Sicilia, passa anche attraverso il talento dei nostri giovani.