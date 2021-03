Messina: poliziotti salvano un rapace ferito tra i binari

Agenti della polizia ferroviaria di Messina hanno salvato un rapace ferito tra i binari della stazione. Il volatile era rimasto a terra sotto un convoglio ferroviario e presentava diverse ferite e da un’ala spezzata. L’allocco, rapace della famiglia degli Strigidi appartenenti a fauna protetta fortunatamente è stato salvato.

Gli agenti con delicatezza sono riusciti a rimuovere il rapace dai binari e, una volta posto in una scatola, lo hanno protato in ufficio in attesa dell’intervento degli organi competenti. Sul posto è stato convocato anche il responsabile del centro recupero fauna selvatica, gestito dall’associazione Mediterranea della natura.

La veterinaria si è espressa positivamente sulla pronta guarigione dell’allocco che è stato portato via per le cure del caso. Gli agenti Polfer hanno appreso che il rappace, con un’ala spezzata e un trauma cranico, si riprenderà in tempi brevi grazie proprio alla tempestività del loro intervento.