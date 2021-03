San Vito Lo Capo (Tp): in onda la fiction girata alla riserva de Lo zingaro

È stata girata lo scorso anno tra San Vito Lo Capo, la riserva naturale orientata de Lo Zingaro, Trapani e Palermo, la fiction “Makari” che andrà in onda lunedì 15 marzo e martedì 16 marzo su Rai 1.

Il racconto televisivo è tratto da quattro opere letterarie di Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore italiano. La fiction racconta le indagini di un ex giornalista, interpretato dall’attore siciliano Claudio Gioè che, rimosso dall’incarico, si ritrova detective per caso nella sua terra natia.

“Il nostro meraviglioso territorio entra nelle case degli italiani sulla rete ammiraglia della Rai per quattro prime serate – dichiarano il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino e l’assessore al turismo, Nino Ciulla – è un risultato importantissimo in termini di visibilità, promozione e attrattività di una destinazione turistica, già conosciuta come San Vito Lo Capo, ma che attraverso una storia, dei personaggi ed una regia di livello mostrerà al grande pubblico panoramiche, scorci e ambientazioni sorprendenti ed inedite.

Il progetto di far diventare il nostro patrimonio naturale set per la fiction Makari – sottolinea il sindaco Peraino – è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione nella convinzione che il turismo indotto con modalità di comunicazione alternative porti, negli anni e grazie alla “serialità”, notevoli benefici in termini di sviluppo territoriale, come accaduto per altre località con serie tv di successo”.