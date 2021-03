Gela (Cl): maltrattava la moglie, arrestato

Ingiurie, minacce e percosse che da anni riservava alla moglie. Oggi grazie alla polizia di Stato è finalmente finito l’incubo per una donna. I poliziotti hanno arrestato un 43enne di Gela per maltrattamenti in famiglia aggravat dall’essere stati commessi in presenza di minori.

Le indagini, condotte dagli agenti della sezione investigativa del commissariato e coordinate dalla procura della repubblica, sono state iniziate a seguito della querela presentata dalla vittima dopo l’ennesima aggressione patita dal marito. L’atteggiamento dell’uomo aveva reso intollerabile la convivenza fra i due. Alla vittima veniva persino vietato di vedere i parenti, per non parlare della vita sociale praticamente assente.

Gli approfondimenti investigativi hanno svelato agli agenti un allarmante quadro di quotidiani soprusi e maltrattamenti nonché episodi di inaudita violenza, spesso commessi in presenza dei figli minorenni, ai danni della donna.

La vittima, dopo la denuncia, è stata collocata con il figlio minore in una struttura di accoglienza protetta. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti della polizia agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.