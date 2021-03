Roccalumera (Me): giovane in manette per droga

È stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti il 28enne R.D. arrestato dai carabinieri a Roccalumera, centro del messinese. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Nel corso di servizi di controllo del territorio per prevenire reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno notato il giovane circolare a bordo di un furgone lungo le strade del paese e lo hanno controllato.

Ad insospettire i militari è stato l’atteggiamento del giovane. Così i carabinieri hanno perquisito il suo veicolo dove sono stati trovati 90 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione con esito negativo.

Nella sua abitazione era stato trovato un giovane del posto che attendeva l’arrestato, i militari lo hanno sottoposto a controlli che si sono estesi poi anche nell’abitazione trovandolo in possesso di una modica quantità di hashish per la quale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione illecita di stupefacenti. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ed è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina. Il Gip ha convalidato l’arrestato e ha applicato al giovane R.D. la misura cautealre dei domiciliari in attesa.