Vittoria (Rg): “intitolare piazza Italia ad Arturo Di Modica”

Oggi alle 16.00 si celebrerà il funerale di Arturo Di Modica, l’artista del ragusano che ha realizzato il famoso “toro” di Wall Street, famoso in tutto il mondo. In questi giorni tantissime persone hanno reso l’ultimo saluto al grande artista vittoriese nella camera ardente allestita nell’ex convento dei frati minori, noto anche come convento delle Grazie.

Piero Gurrieri, candidato a sindaco della coalizione movimento 5 stelle, propone di intiolare ad Arturo Di Modica una delle principali piazze cittadine, dove è stata collocata una delle opere scultoree realizzate dall’artista. La proposta è stata rivolta alla commissione straordinaria e alla città.

In questi giorni tanti i messaggi commossi nei confronti di Di Modica. “Per questo – dichiara Gurrieri – chiedo alla commissione straordinaria che la piazza Italia ,nella quale si erge, maestoso, il cavallo Ipparino creato da Arturo Di Modica, possa cambiare il proprio nome in largo Arturo di Modica a perenne tributo della città di Vittoria ad uno dei suoi figli più illustri, geniali e generosi. Chiedo quindi che siano attivate le procedure di legge e sono certo che la prefettura, come in altre meritevoli circostanze, accoglierà la richiesta di deroga rispetto alla disciplina ordinaria secondo la quale è necessario che intercorrano dieci anni dalla scomparsa.

Arturo Di Modica aveva in cuore progetti grandiosi per Vittoria, che lo scorso 29 agosto volle mettere in comune con noi candidati alla carica di sindaco, che a nostra volta promettemmo che, chiunque di noi fosse risultato eletto, si sarebbe speso con il concorso degli altri per inverare il suo sogno. Conosciamo, al pari del mondo intero, i contorni del progetto del maestro, a partire dalla collocazione di due enormi cavalli, dei quali era quasi definito il prototipo, nella valle dell’ippari. Si tratta di un progetto grandioso, ed estremamente oneroso anche sotto il profilo finanziario.

Chiedo quindi alla Commissione Straordinaria di promuovere, quale riconoscimento e tributo nei confronti di un Genio che tanto ha dato alla Sicilia, all’Italia e all’America, una interlocuzione con il Governo della Regione, il Ministero della Cultura e la Municipalità di New York perchè possa determinarsi un’intesa e una possibile partnership che possa assecondare il proposito di dare corpo e sostanza a quel sogno”.