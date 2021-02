Aci Sant’Antonio (Ct): lo spaccio era un affare di famiglia, fratelli in manette

Lo spaccio di droga era un affare di famiglia. Ad Aci Sant’Antonio, nel catanese, fratello e sorella sono stati arerstati dai carabinieri della locale stazione. Le manette sono scattate ai polsi di un uomo di 38 anni e di una donna di 41 che dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Da tempo le indagini svolte dai carabinieri, che da tempo registravano lo strano e continuo afflusso di consumatori di droga a loro noti in quell’abitazione di via Finocchiari, aveva fatto presagire che i due avessero messo in piedi un redditizio ma illegale commercio di droga.

Nella loro abitazione i carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, in un armadio hanno trovato un involucro contenente 550 grammi di marijuana e un bilancino di precisione mentre, suddivisa in vari nascondigli nelle loro rispettive camere da letto, hanno trovato 1.825 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. I due arrestati sono stati condotti ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.