Catania: beccato dai “lupi” mentre si riunisce con esponenti del clan

È stato beccato dai carabinieri della squadra Lupi, Giovanni Gurreri, mentre era riunito con altri esponenti del clan mafioso. È successo a Catania dove i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato il 63enne, inteso “Zorro”, affiliato al clan dei Cursoti milanesi. È ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

I militari, nel percorrere le strade del quartiere di San Berillo nuovo hanno notato quattro persone che confabulavano tra loro. Uno di questi era proprio Gurreri. L’uomo, intuendo l’imminente controllo, ha cercato di staccarsi dal gruppo.

Gli operanti, però, intervenendo tempestivamente, sono riusciti a bloccare il quartetto evidenziando come l’esponente del clan mafioso avesse violato la misura di prevenzione che gli imponeva di rimanere entro i confini del comune di Misterbianco, per riunirsi a Catania con altri tre personaggi gravitanti nello stesso gruppo criminale. Tra loro anche un soggetto in libertà vigilata con precedenti penali per omicidio, associazione di tipo mafioso e reati contro il patrimonio. Per GUrreri si sono aperti i cancelli del carcere di Enna.