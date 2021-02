Catania: il coro lirico rende omaggio a Sant’Agata

Anche il coro lirico siciliano rende omaggio a Sant’Agata, patrona di Catania eseguendo il celeberrimo “Stans Beata Agatha” del compositore Filippo Tarallo (1859-1918) che recita così: “Stans Beata Agatha in medio carceris, espansis manibus, orabat ad Dominum: Domine Jesu Christe, magister bone, gratias tibi ago,qui me fecisti vincere tormenta carnificum, jube me, Domine ad tuam immarcescibilem gloriam feliciter pervenire”.

Per l’edizione di quest’anno della festa, patrimonio dell’Unesco, è mancato il consueto omaggio musicale delle monache benedettine durante il transito del fercolo in via Crocifori. Le voci del coro lirico siciliano fanno rivivere le magiche atmosfere musicali di un tempo perduto in cui grandi compositori ed operisti impiegavano il loro genio per intessere le lodi canore della Martire catanese.

Il testo latino che ogni anno le suore cantano al fercolo, è stato musicato alla fine dell’Ottocento dal musicista Filippo Tarallo in una polifonia dolcissima che la voce femminile rende soave e fortemente suggestivo. “Stando la beata Agata in mezzo al carcere, elevate le mani pregava il Signore: Signore Gesù Cristo, Maestro buono, ti ringrazio perché mi hai fatto vincere i tormenti dei carnefici; esaudiscimi, o Signore, e fammi pervenire felicemente alla tua gloria infinita”, questa la tradizione in italiano, è una composizione commovente.

Commuove anche l’incontro fra la Santa protettrice di Catania e le clarisse che solitamente intonano il canto alle prime luci della mattina conclusiva della festa e lo scambio di fiori (rossi simbolo del martirio e bianco simbolo della purezza delle suore). Durante il canto delle clarisse un improvviso silenzio sorge spontaneo dalla folla vociante. Una sensazione impareggiabile che conduce in una dimensione quasi metafisica sotto il cielo che pian piano si colora grazie alla luce del sole.

Il coro lirico siciliano conclude con questa mistica e intima composizione uno spettacolo imperdibile e divino, la settimana musicale Agatina 2021, prestigiosa kermesse musicale che ogni anno si svolge con le adesioni, i riconoscimenti e i patrocini delle più prestigiose istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche italiane.

Per l’edizione 2021 l’ente lirico siciliano ha riproposto alcune perle di musica liturgica e devozionale, composte da insigni autori catanesi del XIX e XX secolo, dedicate al culto della patrona Sant’Agata ed eseguite in prima assoluta.

Per ascoltare il video si può cliccare al seguente link: https://fb.watch/3u6CrCQLa5/