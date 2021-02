Barcellona Pozzo di Gotto (Me): aveva ucciso il fratello, romeno arrestato

Il 25enne Tiberius Stelian Apetroaei, romeno, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia messinese di Barcellona Pozzo di Gotto per omicidio aggravato ai danni del fratello Ciprian Catalin. L’uomo era stato assassinato il 19 maggio del 2019 in località Femminamorta a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’esito delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia messinese di Barcellona Pozzo di Gotto a seguito del ritrovamento del cadavere dell’uomo. A dichiarare di aver trovato il corpo senza vita dell’uomo era stato lo stesso fratello oggi arrestato. Il giovane aveva dichiarato che il fratello probabilmente era precipitato dal balcone, da un’altezza di circa 5 metri.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti sullo stato dei luoghi e, con l’apporto tecnico del medico legale, provvedevano ad effettuare una preliminare ispezione cadaveriche. Dalle prime evidenze è emerso che il decesso del giovane era da ricondurre ad una probabile frattura della base cranica.

L’indagato, nel corso della serata, verso la mezzanotte, era andato in un bar della zona per riaccompagnare a casa il fratello. Poco prima il giovane aveva avuto un diverbio con altri clienti del locale. Una volta rientrati a casa Ciprian ha chiesto al fratello Tiberius di poter tornare al bar dove aveva trascorso la serata per recuperargli il cellulare che aveva accidentalmente dimenticato, Al suo rientro avrebbe trovato il corpo esanime del fratello nel giardino dell’abitazione.

La causa del decesso risulterebbe dovuta ad un arresto cardio circolatorio per grave trauma cranico con fracasso cranio facciale, causato da un oggetto di ingente peso e dotato di elevata energia cinetica, verosimilmente orientata dall’alto verso il basso. Gli elementi probanti emersi dalle indagini condotte dai carabinieri, anche attraverso attività tecniche, hanno permesso di sminuire quanto dichiarato dall’uomo. sul corpo della vittima, infatti, non sono state riscontrate lesioni e fratture degli arti superiori compatibili con una caduta da precipitazione. Erano anche presenti numerose escoriazioni derivanti da sfregamento contro una superficie rigida provocate probabilmente dal trascinamento del corpo. Infine, le attività tecniche hanno permesso di accertare ulteriori contraddizioni anche in riferimento all’arco temporale dei fatti narrati dall’arrestato.

Il gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, condividendo la ricostruzione operata dalla procura, ha emesso l’ordinanza a carico di Tiberius Stelian Apetroaei, ritenuto responsabile dell’omicidio aggravato del fratello. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.