Giarre (Ct): buche larghe per le strade, l’attacco di Giovanni Barbagallo

Giovanni Barbagallo, commissario di Giarre della Lega per Salvini premier punta il dito sulle condizioni disastrose dell’asfalto del centro catanese. Sulla strada ci sono vere e proprie voragini, dal centro alla periferia, esponendo a gravi pericoli pedoni e centauri, causando danni pesanti alle automobili e ai veicoli che vi transitano.

Barbagallo chiede all’amministrazione di mettere in tempi brevi in sicurezza le vie più dissestate. “Continuiamo a ricevere segnalazioni sullo stato disastroso in cui versano le strade comunali giarresi – spiega Barbagallo – In alcune vie gli automobilisti e i centauri sono costretti a pericoosi slalom nel tentativo di evitare le numerose buche, veri e propri crateri, che si aprono sull’asfalto.

Il pericolo per l’inclumità degli utenti dei mezzi a due ruote evidente – prosegue Barbagallo – ma anche gli automobilisti rischiano di danneggiare gravemente le proprie vetture. Ancora una volta l’amministrazione guidata dal sindaco Angelo D’Anna si dimostra incapace di dare risposte. In questo caso, però, a repentaglio c’è anche la salute dei cittadini. Invitiamo il sindaco a prendere provvedimenti immediati”.

“In alcune vie l’amministrazione comunale ha posizionato da settimane transenne in corrispondenza di punti particolarmente critici, senza però provvedere successivamente al ripristino del mao stradale. Non basterebbero tutte le transenne in dotazione al comune per delimitare le decine e decine di voragini aperte sull’asfalto – prosegue il commissario leghista – è una situazione davvero indecorosa. Un’altra segnalazione mi è pervenuta dai genitori dei piccoli alunni del plesso Rodari, la scuola dell’infanzia del quartiere satellite.

Il cortile dove giocano i bambini presenta un pavimento dissestato, sovente causa di rovinose e pericolose cadute dei più piccoli. Eppure, anche in questo caso – conclude Barbagallo – l’amministrazione comunale non mostra sensibilità e interesse”.