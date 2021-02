Catania: dopo 7 anni arriva la luce in via Geza Kertesz

Dopo continue segnalazioni e battaglie politiche, che duravano da circa 7 anni, in via Geza Kertesz, nel cuore del quartiere di Trappeto Nord a Catania, ritorna di nuovo l’illuminazione pubblica.

Pali della luce finalmente funzionanti con una postazione che per troppo tempo è stata al centro delle lamentele dei cittadini della zona. “E’ un risultato importantissimo – afferma il presidente di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo, Erio Buceti – ottenuto grazie ad un costante e specifico lavoro tra il IV municipio e l’amministrazione centrale.

Ringrazio personalmente il sindaco Pogliese e l’assessore Pippo Arcidiacono che, pur tra mille difficoltà, si sono adoperati per ripristinare un servizio di vitale importanza per tutto il territorio”.

Dal prossimo 4 febbraio la strada sarà illuminata dal tardo pomeriggio. Una risposta decisiva ai residenti che minacciavano proteste eclatanti. Via Geza Kertesz è uno snodo viario fondamentale che collega via Sebastiano Catania con via Galermo. Qui, fino a poco tempo fa, i pedoni erano costretti ad utilizzare torce e cellulari per farsi un po’ di luce.

“Adesso tutto questo appartiene al passato – continua Buceti – e io stesso, insieme ad alcuni abitanti della zone che mi hanno sostenuto in questa battaglia, sarò presente nel tardo pomeriggio del 4 febbraio per verificare che i lampioni funzionino e non ci siano imprevisti di sorta. I municipi etnei sono il “front office” alle richieste e alle problematiche della gente. Oggi finalmente possiamo dare certezze a queste persone”.