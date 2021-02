Bronte (Ct): consegnati i lavori al castello Nelson

Bronte in estate potrà tornare a fruire del castello Nelson pronto per essere ristrutturato completamente e che tornerà ai fasti di un tempo, visitato dai turisti. Ieri mattina nel centro del catanese sono stati consegnati i lavori all’impresa che completerà l’opera dopo i dissidi fra le imprese che compongono l’Ati che si era aggiudicata l’appalto che tanto ritardo ha provocato.

I lavori erano stati appaltati più di 5 anni fa e si sono prolungati oltre modo. “Adesso – dichiara il sindaco Firrarello – speriamo di aver posto rimedio alle tante vicissitudini che si sono verificate. L’impresa ci conferma che entro sei mei i lavori potrebbero essere completati”.

E il sindaco i Bronte guarda al futuro, ossia a come valorizzare il maniero a fini turistici. “Lo immagino come un grande polo di attrazione turistico culturale a servizio non solo di Bronte, ma dell’intero territorio che comprende Maletto e Maniace. Stiamo valutando alcune proposte che potrebbero arricchire l’offerta turistica con diversi musei. Siciliantica, custode della memoria storica e culturale dell’intero territorio, potrebbe realizzare un museo dei reperti recuperati dagli scavi e poi si potrebbe realizzare un museo della storia di Bronte, della civiltà contadina e dello stesso castello”.

I lavori riguardano in particolare il tetto dell’ala nobile del castello e la pavimentazione del cortile che ospita la croce celtica. “Bisogna – dichiara l’ingegnere Caudullo – rivedere tutte le capriate del tetto della zona museale. Alcune capriate, infatti, non hanno più la necessaria efficienza statiche che impone la normativa e i prospetti vanno rifatti con degli intonaci sceti dalla soprintendenza. Infine, tra tanti dettagli, oltre alla pavimentazione del cortile, vanno completati gli ambienti individuati come reception e gli impianti”.