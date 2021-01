Militello Rosmarino (Me): coppia in manette per spaccio di droga

Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti la coppia arrestata dai carabinieri dell stazione messinese di Sant’Agata di Militello Si tratta di marito e moglie residenti a Militello Rosmarino: A.A., 37 anni lui e la moglie B.S., 29 anni.

I militari dell’Arma, impegnati sul territorio in servizi di contrasto al traffico e consumo di sostanze stupefacenti, hanno fermato una Fiat Panda che transitava in una via del centro abitato di Sant’Agata di Militello. A bordo viaggiavano i due coniugi. Nel corso della perquisizione veicolare i carabinieri hanno trovato, all’interno dell’abitacolo, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e nella borsa della donna 1.600 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare a Militello Rosmarino, i militari dell’Arma hanno trovati nascosti in un vecchio mobile del ripostiglio, 100 grammi di marijuana nascosta in due involucri di cellophane, due bilancini di precisione e altro materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre il denaro, i bilancini di precisione e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati insieme alla droga che sarà inviata al RIS di Messina.