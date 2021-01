Catania: manifestazione Cirs “Io non (ti) dimentico”

In concomitanza con la giornata del ricordo il Cirs, la scuola di formazione professionale, ha presentato il progetto “Io non (ti) dimentico”. L’evento è stato presentato a Catania alla presenza del presidente della commissione consiliare ai servizi sociali del II municipio della città, Andrea Cardello.

“Per me è importante essere qui oggi – spiega Cardello – lavorare in sinergia, con le associazioni e le istituzioni del territorio, per mantenere in vita la memoria e trasmetterla alle giovani generazioni è fondamentale. A questo proposito ringrazio il Cirs per l’invito, nella persona del procuratore generale, Salvo Lo Bianco e per l’attenzinoe e l’impegno profuso in questo tipo di indicative che, sono sicuro, si moltiplicheranno nel prossimo futuro”.

“Nel corso dell’appuntamento il coordinatore delle sedi Cirs di Catania e Misterbianco, Ernesto Calogero, ha sottolineato l’importanza che la scuola vuole dare a questi momenti di commemorazione, ritenuti estremamente utili e formativi per tanti alunni che si apprestano a diventare uomini e donne di domani. Un passo per imparare a ricordare anche i momenti difficili e far sé che atrocità simili non abbiano più a verificarsi.

A Catania, nel quartiere di Picanello, hanno dedicato la pietra in memoria di Mario Di Prima, concittadino catanese deportato in uno dei tanti campi di concentramento dove, nel 1945, perse la vita. Sulle stesse posizioni anche la dottoressa Maiuzzo, del coordinamento regionale del Cirs, che ha spiegato come si intenda regalare un momento di riflessione per non dimenticare le atrocità subite anche da parte dei nostri concittadini siciliani durante l’olocausto”.

Alla manifestazione di Catania era presente anche una piccola delegazione di alunni, guidati dall’insegnante di italiano e storia Ilenia Saitta, che hanno recitato i versi di una poesia. Accanto a loro, il responsabile di sede, Nino Grillo; la tutor Cecilia Manfredi; il personale amministrativo composto da Tiziano Cristauro e Patrizia Canova, oltre alla rappresentante del coordinamento regionale, Emaunele Mercede.