Catania: arrestato il quarto componente della banda dei furti

Da oggi ha un volto il quarto malvivente che faceva parte della banda che aveva messo a segno diversi colpi a Catania e provincia. Le manette sono scattate ai polsi del 54enne Eugenio Pastura, su disposizioni del Gip di Catania. Dovrà rispondere di furto aggravato, rapina consumata e tentata, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo.

L’uomo si era reso irreperibile nello scorso mese di dicembre quando, per gi stessi fatti contestatigli, due dei suoi complici erano già stato condotti in carcere, mentre u terzo era stato sottoposto alla presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte al giorno.

L’uomo insieme a dei complici aveva perpetrato tre rapine con la minaccia di un fucile a canne mozze. La prima a San Giovanni La Punta il 30 agosto del 2019; la seconda a Tremestieri Etneo il 13 settembre (questa volta solo tentata) e l’11 otobre la terza rapina a Catania, sempre nel 2019. Tutti i colpi erano stati posti in essere ai danni di titolari di rivendire di ortofrutta per impossessarsi delle somme di denaro da essi detenute per provvedere all’acquisto della merce da rivendere.