Termini Imerese (Pa): il 2 febbraio consultazione sulla Tyrrhenian Link

Il prossimo 2 febbraio, nell’avvio della consultazione pubblica sulla nuvoa interconnessione Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna, a Termini Imerese nel palermitano si svolgerà un incontro web dedicato alla cittadinanza.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà in modalità digitale a partire dalle 17.00, i tecnici di Terna presenteranno il progetto fornendo tutte le informazioni sull’opera. In particolare, verranno illustrate le tre diverse alternative di localizzazione della stazione di conversione.

Il Tyrrhenian Link è un’opera strategica per il sistema elettrico italiano per la quale Terna investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo 250 imprese. Si tratta di un progetto all’avanguardia che prevede la realizzazione di due linee sottomarine (una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 950 km di collegamento di 1000 MW in corrente continua.