Sant’Agata di Militello (Me): ospedale, i sindaci del distretto aderiscono al sit in di protesta

Sant’Agata di Militello (Me): ospedale, i sindaci del distretto aderiscono al sit in di protestaCi saranno anche i sindaci del distretto al sit in di protesta organizzato dal comitato civico di volontariato a difesa dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, nel messinese e del suo punto nascita. IL sit in si svolgerà lunedì 1 febbraio alle 10.00 all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

“Saremo presenti e compatti – dichiara Mancuso, sindaco del centro tirrenico del messinese – per iniziare una battaglia con i cittadini per svegliare le coscienze delle autorità preposte e richiamarle alle loro responsabilità sulle mancate risposte per l’attuazione di quanto previsto nela rete ospedaliera e sulla riattivazione del punto nascita, chiuso ormai da più di un anno. Sono troppe le inefficienze a cui assistiamo e i disagi che quotidianamente devono affrontare i nostri concittadini per il bisogno di salute”.

Dopo il sit in sarà concordata una nota da inviare al direttore La Paglia e all’assessore Razza per “svegliare ancora una volta la loro attenzione verso un ospedale di importanza vitale per un territorio complesso e popoloso come quello dei Nebrodi”.