Sant’Agata di Militello (Me): domani webinar del Gal Nebrodi plus

Il Gal Nebrodi plus ha organizzato per domani, giovedì 28 gennaio, alle 16.00 su piattaforma GoToMeeting, un webinar dal titolo “Per una visione di lungo periodo nella zona rurale dei Nebrodi”. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini, il partenariato, le organizzazioni e tutti i portatori di interesse del territorio nella costruzione di una visione dell’area rurale per il prossimo ventennio ed essere protagonisti del nostr futuro.

L’incontro rientra nell’iniziativa “Long term vision for rural areas” con cui la commissione europea intende costruire una visione a lungo termine per le aree rurali con la finalità di aiutare i territori ad affrontare le loro peculiari problematiche quali il cambiamento demografico, la connettività, il rischio di povertà e il limitato accesso ai servizi. Obiettivo del seminario è quello di affrontare questi quattro grandi temi e raccogliere le risposte dei cittadini e di tutti i portatori di interesse operanti nel territorio che hanno dato il proprio contributo concreto e segnalare la propria visione del futuro dell’area dei Nebrodi, compilando il questionaio online https://www.menti.com/g69pn6kbj4 o mediante QR-Code entro le ore 14.00 di oggi.

I risultati dei questionari saranno resi disponibili per dati aggregati nel corso del seminario e saranno inviati alla Commissione Europea in vista della conferenza virtuale, che si terrà nel marzo del 2021, e della pubblicazione a giugno 2021 di una “Comunicazione su una visione a lungo termine per le zone rurali”. Porteranno inoltre all’elaborazione di un report articolato per ambiti territoriali e tematici (cambiamento demografico, evoluzione digitale/tecnologica, cambiamenti climatici e degrado ambientale, globalizzazione/mercati locali).

L’incontro è organizzato dal GAL Nebrodi Plus d’intesa con l’IPA-Ispettorato dell’Agricoltura di Messina e la Rete Rurale Nazionale e con la piena collaborazione della FAS-Federazione Agricoltori Siciliani e del Distretto del Cibo Nebrodi – Valdemone.

Interverranno: Francesco Calanna, presidente del Gal Nebrodi plus; Antonino Iuculano, dirigente dell’ispettorato agricoltura di Messina; Giuseppe Dimino, dirigente del terzo servizio leader dipartimento regionale agricoltura; Gabriella Ricciardi, in rappresentanza della rete rurale nazionale. Aprirà i lavori il coordinatore di piano del Gal Nebrodi Plus, Nuccia Sottosanti.

Diversi i temi di interesse che saranno affrontati. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Saluti

Nuccia Sottosanti – Coordinatore di Piano del GAL Nebrodi Plus

Interventi istituzionali:

Giuseppe Dimino – Dirigente Servizio 3 Leader Dipartimento Regionale Agricoltura

Antonino Iuculano – Dirigente Servizio 10 – IPA di Messina

Gabriella Ricciardi – Rete Rurale Nazionale

Interventi programmati sui quattro fattori del cambiamento:

Coordina e modera Salvatore Giarratana

Direttore del Distretto del Cibo Nebrodi – Valdemone e della FAS-Federazione Agricoltori Siciliani.

GAL NEBRODI PLUS

Associazione GAL Nebrodi Plus Sede Legale: via Mazzini, 35, 98076 Sant’Agata di Militello (ME) viale Sedi operative: via Mazzini, 35, 98076 Sant’Agata di Militello (ME) viale Rosario Livatino, snc, 98078 Tortorici (ME) Codice fiscale 02740780834 – tel. 0941.334313 e-mail: segreteria@galnebrodiplus.eu website: www.galnebrodiplus.eu P.E.C.: galnebrodiplus@pec.it

Cambiamenti climatici e degrado ambientale

Domenico Barbuzza – Presidente Parco dei Nebrodi

Giuseppe Cuffari – ARPA Sicilia Responsabile UOC Reporting Ambientale, salute & ambiente

Salvatore Gurgone – Presidente Legambiente Nebrodi

Maria D’Amico – Presidente Amici della Terra – Club Nebrodi

Evoluzione digitale e tecnologica

Antonino Galati – Università degli studi di Palermo – Prof. Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

Salvino Fidacaro – Responsabile del gruppo degli sviluppatori Google dei Nebrodi

Tindaro Torrenova – Amministratore TMR Servizi

Cambiamenti demografici (compresa l’urbanizzazione)

Andrea Marcel Pidalà – Urbanista – Sezione Siciliana INU-Istituto Nazionale Urbanistica

Globalizzazione /mercati locali

Giuseppe Natoli – Direttore Confagricoltura

Carmelo Tarantino – Direttore Coldiretti Messina

Antonio Terrasi – Presidente Ente Bilaterale Agricolo Palermo

Conclude

Francesco C. Calanna – Presidente del GAL Nebrodi Plus

All’incontro hanno assicurato un contributo Presidenti degli Ordini Professionali, Sindaci e diversi stakeholders del territorio.

È auspicato il contributo alla costruzione della vision attraverso la compilazione di un breve questionario on line (14 domande – circa 15 minuti per la compilazione), disponibile al seguente link https://www.menti.com/g69pn6kbj4 o QR-Code.