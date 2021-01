Catania: sequestrata marijuana a carico di ignoti

Circa 375 grammi di marijuana sono stati sequestrati dagli agenti della polizia di Stato a Catania nel quartiere San Cristoforo. Gli agenti, insieme al collega a quattro zampe Maui, hanno effettuato un controllo in due abitazioni vicine e comunicanti attraverso cortili interni, ormai disabitate da tempo, utilizzate rispettivamente come deposito per conservare e preparare la droga e come base per la cessione.

Grazie al fiuto di Maiui e all’attento controllo degli agenti è stata trovata la droga già suddivisa in dosi pronte ad essere vendute, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.