Messina: banco alimentare, la richiesta di Cristina Cannistrà

Cristina Cannistrà, consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Messina chiede al sindaco l’attivazione del banco alimentare. Si tratta di “un aiuto fondamentale per coloro che non usufruiscono del reddito di cittadinanza, né della family card. Bisogna tutelare i penultimi che sono sempre più numerosi nella nostra città”.

Cannistrà, con una nota urgente, chiede al primo cittadino l’istituzione del banco alimentare per tutti i soggetti che si trovano impossibilitati ad andare a lavorare e per tutte quelle situazioni generate dal momento emergenziale, vale a dire per quei soggetti che non usufruiscono né del reddito di cittadinanza, né della family card.

“Chiedo al sindaco Cateno De Luca – scrive Cannistrà – di tutelare i cosiddetti penultimi, che sono semrpe più numerosi nella nostra città. La mia proposta è quella di attivare la centrale operativa comunale, un importante strumento. Il banco alimentare rappresenta, infatti, un fondamentale supporto per tutte quelle famiglie che, in questo momento, stanno attraversando una seria crisi economica. Bisogna rimanere vicini alla nostra comunità e queste azioni devono essere d’aiuto nei confronti di chi si trova improvvisamente in una condizione di indigenza – conclude Cannistrà”.