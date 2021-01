Messina: Fusco, “il depuratore Tono è una priorità”

Il depuratore Tono a Messina è stato il protagonista dell’ultima seduta della commissione bilancio. Si parla del nuovo contratto di servizio AMAM che prevede la gestione, cura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici di fontane ornamentali, cura di spazi verdi, pulizia di caditoie, griglie di scolo, tombini delle acque bianche.

Alla presenza del presidente di Amam, Salvo Puccio, il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle ha voluto rimarcare la circostanza. “Non è più tollerabile – scrive Fusco – che in una società civile e modernizzata intere porzioni del nostro territorio comunale risultano ancora prive di impianti idrici e fognari”.

“E’ già passato inutilmente oltre un anno da quando l’intero gruppo si era confrontato – ha continuato il consigliere comunale penta stellato Giuseppe Fusco – anche sulla questione, con il sindaco Cateano De Luca, così come è passato oltre un anno dall’ultima commissione dove si era chiesto di accelerare l’iter per il costruendo depuratore di Tono nonché di procedere all’alimentazione della condotta idrica già esistente tra Mortelle e Tono, oggetto di un intervento risalente al 2005 per l’importo di quasi 3 milioni di euro”.

“Purtroppo, in tale seduta – aggiunge Fusco – si è appreso che il progetto esecutivo per la costruzione del depuratore di Tono, che doveva iniziare lo scorso anno, è ancora in alto mare. Da oltre 15 anni dal precedente progetto di costruzioni dell’impianto idrico di acqua potabile, ancora nulla è stato realizzato, se non lo spreco delle risorse economiche con le quali si era finanziato il precedente progetto”.

Il Presidente Puccio ha ribadito che non potrà esserci impianto idrico propriamente detto se prima non viene installato un adeguato sistema fognario. Alla luce di tali considerazioni, per cercare di ridare dignità a quelle famiglie che vivono ancora in condizioni da terzo mondo, noi del MoVimento 5 Stelle, abbiamo proposto una soluzione emergenziale in attesa dell’inizio lavori di costruzione del depuratore di Tono, che è una priorità per il nostro territorio ed è rappresentata dalla collocazione di fontane pubbliche lungo la SS 113 (nel tratto Mortelle/Tono), per consentire agli abitanti un minimo approvvigionamento idrico potabile, in attesa che si risolva definitivamente la grave problematica”.