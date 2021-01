Comiso (Rg): l’assessore all’ambiente sulla raccolta differenziata

“Ho avuto modo di verificare presso il centro di raccolta la qualità del rifiuto indifferenziato proveniente dalle nostre abitazioni – commenta l’assessore – e purtroppo ancora c’è una forte presenza di frazioni indifferenziabili.

Plastica, umido, lattine gettate via all’interno della frazione “secca”. Ritengo assolutamente indispensabile apportare dei correttivi a questo comportamento, soprattutto alla luce del fatto che, dopo un anno, e dopo una campagna di sensibilizzazione fatta a tappeto, non è ben chiaro che la cosa importante non è solo differenziare, ma differenziare bene. Il periodo che stiamo attraversando tutti, ci ha fatto operare delle scelte, che abbiamo reputato opportune, optando per controlli meno restrittivi e repressivi.

Tuttavia, come purtroppo avviene in questi casi, i comportamenti di pochi inficiano non solo il corretto conferimento dei molti e il rispetto di regole e ambiente, ma costringono ad effettuare controlli. A tal proposito giovedì prossimo, a campione, verranno controllate le utenze in vari quartieri della nostra città. Non è mai una scelta che si fa a cuor leggero – ancora Biagio Vittoria – quella di controllare o, addirittura, di sanzionare, ma noi dobbiamo tutelare sempre i cittadini virtuosi, la città e l’ambiente”.